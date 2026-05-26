Son dakika... Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon: Başkan Mustafa Günay gözaltına alındı

Saray'ın hedefindeki Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik 'operasyonlar' devam ediyor.

GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ'NE OPERASYON

Bu sabah CHP'li bir belediyeye daha operasyon yapıldı. ANKA'nın aktardığına göre; Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay gözaltına alındı.

BAŞKAN GÜNAY DAHİL ÇOK SAYIDA GÖZALTI

İzmir’de jandarma ekipleri, Güzelbahçe Belediyesi’ne operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında CHP’li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile belediyenin imar müdürünün de aralarında bulunduğu en az 5 kişi gözaltına alındı.

JANDARMADAN BELEDİYE BİNASINDA ARAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildi.

Şahıslar daha sonra İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Jandarma ekiplerinin belediye binasındaki aramalarının sürdüğü bildirildi.

EŞİ VE ESKİ BAŞKAN DA GÖZALTINDA

İzmir Güzelbahçe Belediyesi’ne düzenlenen operasyonun imar usulsüzlükleri soruşturması kapsamında düzenlendiği belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın yanı sıra eşi Nermin Günay, bir önceki dönem belediye başkanı Özdem Mustafa İnce ve imar müdürünün de olduğu belirtildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELLİ OLDU

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan isimlerin tamamı belli oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre gözaltına alınan isimler şu şekilde:

Mustafa GÜNAY (İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı)

Nermin GÜNAY (Belediye Başkanı eşi)

Özdem Mustafa İNCE (Güzelbahçe Eski Belediye Başkanı)

Özgür BAYRAKTAR (İmar ve Şehircilik Müdürü)

Sezgin KUŞ (Belediye Meclis Üyesi)

Yurt dışında olduğu belirlenen isimler ise şöyle:

Gizem GÖÇTÜ (Belediye Meclis Üyesi)

Şamil GÖÇTÜ (MİRYA Grup Yetkilisi)

BUGÜN ÖZGÜR ÖZEL İZMİR'DE MİTİNG YAPACAKTI

CHP lideri Özgür Özel, bugün İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda mutlak butlana karşı miting düzenleyecek.

Şu an gözaltında olan Mustafa Günay da, önceki akşam Özgür Özel'e destek vermişti.