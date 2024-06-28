Son dakika haberi... Erdoğan'dan Suriye açılımı: Sayın Esed'le yeniden görüşebiliriz

Yayınlanma: 28.06.2024 - 14:29

Güncelleme: 28.06.2024 - 14:45

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın konuşmaları şöyle:

İSTANBUL'DAKİ BİNA ÇÖKMELERİ:Bu tür kaçak yapıların zemin etütlerinin doğru yapılamadığı yerlerde kentsel dönüşüme gitmemiz gerekiyor. Şu an yıkılan binalarda sıkıntı bakıyorsunuz 3 kat kaçak, kaçaktan dolayı burada yıkım söz konusu olmuş. Ben belediye başkanlığından gelmiş bir cumhurbaşkanıyım, bu tür işleri iyi bilirim. Kentsel dönüşümleri bugüne kadar nasıl başarılı bir şekilde yaptıysak istiyoruz ki ülke genelinde de işi sağlama bağlayalım.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN DURUMU: Biliyorsunuz Cumhur İttifakının önemli bir temsilcisi olarak Devlet Bey ile uzun süredir çalışıyoruz. Görüşmelerimizi ara vermeden devam ettirdik ettiriyoruz. bundan sonra da edecek. Herhangi bir suistimale izin vermeyiz. Devlet Bey ile ülkemizin siyasi gelişiminde neler oluyor, ne gibi tedbirler almamız gerekir, bunların görüşmesini yapıyoruz. Gerek MHP gerek AK Parti olarak adımlarımızı atıyoruz.

SURİYE VE ESAD'LA İLİŞKİLER: Geçmişte nasıl birlikteysek bugün de birlikte hareket ederiz. Bizim Suriye'nin içişlerine karışmak gibi bir derdimiz asla yok. Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımzı bir topluluktur. Nasıl ki geçmişte ailece görüşmeye varıncaya kadar, biliyorsunuz biz Sayın Esed'le biz bu görüşmeleri yaptık, yarın olmaz diye birşey kesinlikle mümkün değil. Yine olur. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi de bir derdimiz asla yok.