Son dakika haberi... YSK Siverek ve Halfeti'de yeniden seçim kararını iptal etti

Son dakika haberi... Yüksek Seçim Kurulu, Şanlıurfa'nın Siverek ve Halfeti ilçelerinde seçimlerinin yenilenmesine ilişkin İl Seçim Kurulu kararını iptal etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 17:23
Son dakika haberi... YSK Siverek ve Halfeti'de yeniden seçim kararını iptal etti
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Yüksek Seçim Kurulu tarafından, Şanlıurfa'nın Siverek ve Halfeti ilçelerinde seçimlerin yenilenmesine dair alınan kararlar kaldırıldı.

İl Seçim Kurulu Halfeti'de AKP'nin Siverek'te ise Yeniden Refah Partisi'nin seçimlerin yenilenmesi talebini kabul etmişti.

Ancak YSK bugün yaptığı toplantıda il Seçim Kurulunun kararını kaldırdı. 


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