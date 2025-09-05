Son Dakika... Hasan Babacan'ın ardından kayyum heyetinden bir isim daha çekilme kararı aldı!

İstanbul’da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.

Mahkeme bu kararla birlikte geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap'ın içinde bulunduğu heyeti kayyum olarak görevlendirdi.

2 KİŞİ ÇEKİLME KARARI ALDI

Bugün gündüz saatlerinde Hasan Babacan, heyetten çekilme kararı aldığını duyurdu.

Hasan Babacan’ın ardından Müjdat Gürbüz de kayyum heyetinden çekilme kararı aldı.

GÜRSEL TEKİN 'ASLAN ARKADAŞLARIM' DİYE VİDEO PAYLAŞMIŞTI

Gürsel Tekin, daha önce "İl Başkanı" unvanı kullanarak kayyum heyetiyle video yayımlamıştı. Tekin, yaptığı açıklamada, "Aslan arkadaşlarımızı sizlere takdim etmek için ufacık videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bize güvenin, biz CHP'nin ilkeleri, kuralları neyi gerektiriyorsa onu yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.