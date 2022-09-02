Son Dakika: HDP'li Semra Güzel gözaltına alındı

02 Eylül 2022 Cuma, 19:17

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arama kararı bulunan HDP'li Semra Güzel'in gözaltına alındığını açıkladı.

Soylu, "Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı." ifadelerini kullandı.

Soylu duyurusunda "Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK’lı Semra Güzel enselendi," diyerek konuyu Kılıçdaroğlu'na getirdi.