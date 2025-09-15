Son dakika... HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut'a tutuklama istemi!

HABER: BATUHAN SERİM

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan tutukluma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Parti yöneticiliği düşürülen Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ suçlamasıyla dün akşam saatlerinde İstanbul’da gözaltına alındı.

Bugün öğlen saatlerinde adliyeye getirilen Ankut, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan tutukluma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

‘GERÇEK YÜZÜNÜ ORTAYA KOYDUĞU İÇİN…’

HKP’nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Ankut’un avukatı Doğan Çıngı, “Nurullah Efe, AKP’gillerin gerçek yüzünü ortaya koyduğu için AKP’giller yargısı tarafından tutuklanmak istenmektedir” açıklamasında bulundu.

GENEL BAŞKANLIĞI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 28 Temmuz 2025'te, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe'nin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aldığı 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasının kesinleştiğini belirtmişti.

HKP Genel Merkezi'ne gönderilen yazıda, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca bu mahkumiyetin siyasi parti üyeliğine engel teşkil ettiği belirtilerek, Efe'nin parti kurucu üyeliği, üyeliği ve buna bağlı olarak genel başkanlık görevinin sona erdiği bildirilmişti.