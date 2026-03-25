Son Dakika... İBB Davası'ndan 'görüntü paylaşan' bir kişiye gözaltı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri’de görülen İBB Davası'nda görüntüleri kayda alan ve sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan bir kişi hakkında 'gözaltı, arama ve elkoyma' talimatı verdi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması başlayan 2025/ 318 E. sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 nolu duruşma salonunda görülen duruşmalarına, sahte basın kartıyla girerek duruşma takibi yapan ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı anlaşılan E.Y.T hakkında gözaltı, arama ve elkoyma talimatı verilmiştir."

Söz konusu kişinin Tuzla Belediye Meclis Üyesi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan kişi duruşma salonunun yanındaki karakola götürüldü.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri’de görülen İBB Davası'nda; duruşmalar sırasında görüntüleri kayda alan ve sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı anlaşılan hesaplar hakkında TCK’nin 286. maddesi kapsamında re’sen soruşturma başlatmıştı.