Son dakika... İBB iddianamesi kabul edildi

İBB iddianamesi, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Aralarında İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı 402 sanıklı ve yaklaşık 4 bin sayfadan oluşan İBB iddianamesi kabul edilerek dava açıldı.

İMAMOĞLU İÇİN 2 BİN 352 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İBB iddianamesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek tarafından 11 Kasım’da kamuoyu ile paylaşıldı. 3 bin 739 sayfadan oluşan iddianamede, 402 şüpheli yer aldı.

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 142 eylemle ilgili toplamda 20 ayrı suçlamayla cezalandırılması talep edildi. İmamoğlu için 828 ila 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istendi.

TENSİP ZAPTI DÜZENLENMEDİ

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti. Tensip zaptı henüz düzenlenmedi. Mahkemenin zaptı düzenlemesiyle birlikte yargılama takvimi de belli olacak.

İBB YARGILAMALARI İÇİN YENİ MAHKEME SALONU YAPILABİLİR

Başsavcı Akın Gürlek, iddianamenin tamamlandığını duyurduğu gün, İBB yargılamalarının Silivri'de yapılacağını söyledi. Duruşma günlerinde; avukat, aile yakınları ve basın mensuplarıyla bitlikte yaklaşık 2 bin kişinin Silivri’de olması bekleniyor.

Cumhuriyet’in ulaştığı bilgilere göre, mevcut mahkeme salonlarının kapasitesinin İBB duruşmaları için yetersiz kalması nedeniyle Silivri Cezaevi’ne yeni bir salon yapılması gündemde.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede; 105’i tutuklu, 170’i adli kontrollü, 7’si yakalama emriyle aranan 402 şüpheli hakkında toplam 143 farklı eylem yer aldı.

İddianamede yer alan 402 kişi hakkında; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma” “rüşvet alma”, “rüşvet verme” gibi toplam 16 ayrı suçlamayla kamu davası açıldı. İmamoğlu’nun 142 eylemle ilgili toplamda 20 ayrı suçlamayla cezalandırılması talep edildi.

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu “örgüt kurucusu ve lideri” olarak nitelendirildi. İmamoğlu’nun ''İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü”nün kurucusu ve lideri olduğu iddia edildi.

Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün ise “örgüt yönetici” olduğu öne sürüldü. İddianamede bu isimlerin de aralarında bulunduğu “örgüt' şeması” yer aldı. Ayrıca Fatih Keleş’in “örgüt liderinin gizli kasası olduğu, örgütün oluşmaya başladığı dönemden günümüze kadar olan tüm süreçlerde aktif bir şekilde rol oynadığı ve örgütün en önemli yöneticisi konumunda bulunduğu” öne sürüldü.

Tuncay Yılmaz, Mehmet Murat Çalık, Resul Emrah Şahan ve Mehmet Pehlivan da “örgüt üyesi” olmakla suçlandı.

İddianamenin girişinde yer alan, “… örgütün tıpkı bir ahtapotun kolları gibi ilimiz geneline yayılan eylemleri…” ifadeleri dikkat çekti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB’ye yönelik soruşturmaya ilişkin "ahtapot kolları gibi" ifadelerini 25 Mayıs 2025'te kullanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu’nun “çıkar amaçlı suç örgütü” kurduğu ve elde edilen gelirleri “kişisel zenginleşme” ile “siyasetin finansmanı” için kullandığı öne sürüldü. Savcılık, örgütün asıl hedefinin İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı yapmak olduğunu belirtti.