Son Dakika... İBB'ye 2. dalga operasyonları: 30 kişiye tutuklama istemi, 18 kişiye adli kontrol!

Yayınlanma: 29.04.2025 - 21:04

Güncelleme: 30.04.2025 - 00:31

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 2. dalga operasyonunda gözaltına alınan 48 kişinin ifadesi tamamlandı.

İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan isimlerden 30'u tutuklama istemiyle hâkimliğe sevk edildi, 18 isim hakkında adli kontrol istendi.

18 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol kararı verildi.

ADLİ KONTROL TALEBİYLE SEVK EDİLEN İSİMLER

Savcılık ifadeleri sonrası adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 18 şüphelinin isimleri ise şöyle:

"İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü Bilgisayar Programcısı Onur Can Tekbaş, eski İSKİ Satın Alma Şefi Faik Özberk, iş insanı Dursun Balcıoğlu, görevinden ayrılan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, eski CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, eski Reklam Yönetimi Şube Müdür Yardımcısı Hülya Kırlıkova, Emlak Danışmanı Mehmet Şahin, İBB Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı Serap Öbek, Mali Müşavir Meral Çakır, İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Turgut Tuncay Önbilgin, İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Mehmet Çakılcıoğlu, eski İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı İhsan Yılmaz, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, Erkan Şimşek, Mustafa Kemal Özcengiz ve Oya Özinan."

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLEN İSİMLER

Tutuklama talep edilen kişiler arasında Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun, Dilek Kaya İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya ve İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın da isimleri yer aldı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılık işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 30 şüphelinin isimleri şöyle:

"İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz, İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcıları Erdinç Çolak ve Onur Aldı, Kültür AŞ Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse, iş insanı Mete Maden, Cevat Kaya, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun, iş insanı Rasim Kaya, İBB eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı Ali Ayçiçek, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner, İBB'de mühendis olarak çalışan danışman Yakup Öner, Ekrem İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, İBB Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih Özçelik, İSKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Şanlısoy, İstanbul İmar İnşaat AŞ eski Genel Müdürü Onur Soytürk, Sinan Akçiçek, İBB eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten, İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak, Kültür AŞ Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu, Kültür AŞ Reklam Şefi Metin Bal, İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli, İBB eski Mali Hizmetler Daire Başkanı Murat Selvi, Ayhan Koç, İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Nurten Uğursoy ve Tuğba Figankaplan."