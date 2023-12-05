Son dakika... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 'İstanbul adaylığı' açıklaması

Yayınlanma: 05.12.2023 - 12:38

Güncelleme: 05.12.2023 - 12:58

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) basın toplantısı düzenledi. Yerlikaya, toplantının ardından gündemdeki gelişmelere dair soruları yanıtladı.

ADAYLIK SORUSUNA YANIT

Kendisinin İBB adaylığı iddiaları sorulan Yerlikaya, "İstanbul için başkan adaylığı diye bir şey söz konusu değil" dedi.

FON VURGUNU

Futbolculara yönelik fon dolandırıcılığı konusunda Yerlikaya, "Yasa dışılık kokan bir mesele varsa orada biz de varız. Güzelim sporumuzun kirletilmesine müsaade etmemeliyiz. Güç zehirlenmesi yaşayanların ensesine çökeceğiz" diye konuştu.

FENOMENLER VE SUÇ ÖRGÜTLERİ

Fenomenler konusuna değinen Yerlikaya, "MASAK ve Hazine Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Konu hassas. Devletimizin gücünü onlara göstermekte kararlıyız" dedi.

Bakan Yerlikaya, suç örgütleri konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşunun 21 yıldır değişmediğini vurguladı.