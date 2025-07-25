Son dakika... İmamoğlu 'bel ağrısı' şikayetiyle hastaneye götürüldü

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bel ağrısı şikâyetiyle hastaneye götürüldü.

İmamoğlu muayene olduktan sonra tekrar cezaevine götürüldü.

CEZAEVİ YÖNETİMİ TARAFINDAN SAĞLIK KONTROLÜNE SEVK EDİLDİ

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dört aydır tutulduğu Silivri Cezaevi’nde sağlık sorunu yaşadı.

Bugün sabah saatlerinde bel ağrısı şikâyetiyle hastaneye götürülen İmamoğlu’nun, cezaevi yönetimi tarafından sağlık kontrolüne sevk edildiği öğrenildi.

İmamoğlu, hastanede gerekli muayenelerden geçirildikten sonra işlemlerin tamamlanmasının ardından tekrar Silivri Cezaevi’ne geri döndü. İmamoğlu’nun sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de, İmamoğlu'nun sağlık durumuna dair bir açıklama yaptı.

Çelik, X'ten yaptığı paylaşımda "125 gündür haksız yere Silivri’de tutsak edilen Ekrem Başkanımız, bazı sağlık problemleri sebebiyle hastanede kontrolden geçti. Durumu iyi, merak etmeyin, hepinize selamı var. Bu adaletsiz dönemi, direncimizle sabrımızla aşacağız. Yapılan zulmü ise asla unutmayacağız!" ifadelerini kullandı.

125 gündür haksız yere Silivri’de tutsak edilen Ekrem Başkanımız, bazı sağlık problemleri sebebiyle hastanede kontrolden geçti. Durumu iyi, merak etmeyin, hepinize selamı var.



Bu adaletsiz dönemi, direncimizle sabrımızla aşacağız. Yapılan zulmü ise asla unutmayacağız! — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) July 25, 2025

DİLEK İMAMOĞLU: SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ

İmamoğlu'nun sağlık durumuna dair bir açıklama da, Dilek Kaya İmamoğlu'ndan geldi.

Dilek İmamoğlu, "Sevgili eşim Ekrem İmamoğlu, genel sağlık kontrolü yapılması amacıyla hastaneye sevk edildi; sağlık durumu gayet iyi. Arayıp soran, iyi dileklerini paylaşan herkese gönülden teşekkür ederiz. Ekrem’in avukatı aracılığıyla sizlere ilettiği mesajı da paylaşmak isterim; 'Sağlığım, inancım, azmim ve kararlılığım en üst seviyededir. Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kullandı.