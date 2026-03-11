Son Dakika... İmamoğlu'nun paylaşımlarını yaptığı hesaba soruşturma!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının paylaşıldığı "@CAOIletisim" kullanıcı adlı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabına ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılık, söz konusu hesap hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiaları kapsamında işlem başlatıldığını bildirdi.

İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı son mesajında "İddiaların hepsi mesnetsiz, tek tek çürüyecek" notunu paylaşmıştı.

İddiaların hepsi mesnetsiz, tek tek çürüyecek. pic.twitter.com/me5riNLNR5 — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim) March 11, 2026

"BU SENARYOYU YAZAN VE TALİMAT VEREN CUMHURBAŞKANIDIR"

Öte yandan, İmamoğlu duruşma sürerken şu mesajı paylaşmıştı:

"Kötü niyetli 19 Mart darbecilerinin yalanları, iftiraları kursaklarında kalacak. Bu senaryoyu yazan ve talimat veren Cumhurbaşkanıdır. Talimatı alıp yerine getiren ve bütün bu hukuksuzlukları sürdüren siyasetçi görünümlü eski başsavcıdır. Operasyonların ödülü bakanlık; bedeli de 1 yıl dolarken 250 milyar Dolar olmuştur. Bu bedel milletin cebinden çıkmıştır. Bu zihniyetin ve ceberrut rejimin; makam, mevki, menfaat peşinde, ahtapotun kolları biçiminde, devletin kurumlarını nasıl sardığı da ortadadır. İftiranamenin tek açıklaması vardır: Kişi kendinden bilir işi! Milletimiz sizi göndermek için can atıyor!"