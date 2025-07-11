Son dakika... İmamoğlu'nun yargılandığı Beylikdüzü Belediyesi davası ertelendi

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden kalan 'ihale davası' yine ertelendi. İmamoğlu'nun “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve siyasi yasakla yargılandığı davanın dün görülen 10.duruşmasında savcılık, 5 duruşmadır açıklanması beklenen mütalaayı yine açıklamadı. Duruşmada konuşan, İmamoğlu'nun avukatlarından Nusret Yılmaz, yargılamanın uzatılmasına tepki göstererek "2 bilirkişi raporundan sonra ara karar verilmesine rağmen 5 celsedir mütalaa sunulmadı. Bugüne kadar gelinen aşamada bu dava hukuki düzleminden koparılmaya çalışılmış ve siyasallaştırılmıştır dedi.

HAKİM DİYARBAKIR'A SÜRÜLMÜŞTÜ

Davanın mütalaa bekleyen hakimi, 20 Haziran'da yayımlanan son HSK kararnamesiyle Diyarbakır'a tayin edilirken yeni görevlendirmelerin henüz yapılmaması sebebiyle duruşmada geçici hakim ve savcı yer aldı. Kararını açıklayan hakim, inceleme için daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen dosyanın aslının geri dönüşünün beklenmesi, yeni mahkeme heyeti atamaların yapılması ve mütalaanın hazırlanması için davayı 24 Ekim saat 15:00'a erteledi. 2015 yılında düzenlenen ihale için 2022 yılında İçişleri Bakanlığı'nın şikayeti üzerine açılan dava, 918. gününde de karara bağlanmadı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, mahkemenin dava için koyduğu hedef sürenin 409 gün olduğunu açıklamıştı.