Son Dakika... İmamoğlu'ndan yargı kararına sert tepki: 'Baskıyla, talimatla verilmiş kararlardan bir tanesi'

23 Aralık 2022 Cuma, 12:32

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Konya'da açıklamalarda bulundu. Hakkındaki hapis cezası ve siyasi yasak kararıyla ilgili soruya yanıt veren İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"*Her şey mümkün. Şu anda tariflenen aslında ceza çok acımasız, vicdan yoksunu. Uzun yıllar bir bireyi, siyasi yasaklı kılabilecek hatta içerisinde hapis cezası olan bir ceza. Tanımı bu. Elbette üst mahkemeler var. Ama biz hala bu süreçle ilgili her ne kadar farklı yorumlar olsa da özellikle ülkemizin yöneticileri, hükümet mensupları, en başta Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bence kendisinden beklenen hiçbir sözü bu konuda söylemedi. Vatandaşımızın vicdanında bu karar bir mahkeme kararı değildir. Siyasi bir karardır. Siyasi baskıyla verilmiş bir karardır. Ülkemizde ilk defa olsa şaşalım. Ne yazık ki son yıllarda yaşandığımız baskıyla, talimatla verilmiş kararlardan bir tanesi. Bu bir iddia değildir.

"BİR SORUŞTURMAYI BAŞLATSANIZA"

*Bu mahkemenin ilk hakiminin görevden alınarak karar istedikleri kararı vermediği için, adil olduğu için başka bir ile sürülmesine hala hiçbir ses çıkarmayan HSK'nın duruşu bile bunun bir siyasi karar olduğunun ispatı. Bir soruşturma açsanıza bu kadar dedikodu var. Bu kadar laf dönüyor. Hâkim hakkında bu kadar iddia var. Bir soruşturmayı başlatsanıza. Gidip hakimin bir ifadesini alsanıza. Bakalım hâkim ne diyor?

*16 milyon insanın iradesi cezalandırılmaya çalışılıyor. Ama bu aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki genel seçimi, yerel seçimi dahil aslında gasp edilmeye, şantajla sürecin kontrolü hala ellerinde tutulmaya gayret ediliyor.

"BIRAKSINLAR TOP ÇEVİRMEYİ"

*Millietimizin vicdanını sadece 31 Mart-23 Haziran arasında bile anlamalarını beklerdim. Ama hâlâ anlayamamışlar. Milletimizin daha şiddetli cevabı, önümüzdeki seçimde onlarla buluşacak. Ondan sonra anlayıp anlamamaları önemli değil.

*Hâlâ konuşan hükümet yetkilileri top çevirmektedir. Bıraksınlar top çevirmeyi, bu konuda iradelerini ortaya koysunlar. Madem mertçe bir mücadeleye hazırlar; desinler ki bu yanlış bir karardır kardeşim. İstinaf'ta bu karar kesin dönmeli desinler. Yorum dahi yapamıyorlar. Karnından konuşanlar var onu biliyorum. Ama diliyle bunu söylen AK Parti'li dostlarımız da var. Bu anlamda teşekkür ediyorum. İçlerinde eski başbakan yardımcıları, bakanlar, milletvekilleri var. Bu bağlamda kendi insanlarına dahi yaptıkları yolculuğu izah edemeyecekler.

*Bizim planımız belli; 2023’te iktidar olmak. Bu kötülükten kurtulmak. Onun için mücadelenin şeklini de biliyoruz milletimizle kucaklaşmak, buluşmak. Toplumun, insanlarımızın coşkusunu artırmak, onu da artıracağız. Hep birlikte millet ayağa kalkacak. Göreceksiniz on milyonlarca fark yiyecekler.”