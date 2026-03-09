Son Dakika... İran'dan ateşlenen füze sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan ifadeler şu şekilde:

"Kabinede İran krizi ve olası senaryolarını ele aldık. Ateşe benzin dökenlere rağmen biz ateşe su taşıyor ve yangını söndürmenin samimi mücadelesini veriyoruz. Tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz. Kriz yönetiminde deneyim sahibi kadrolarımızla bütün gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Tedbiri ve temkini elden bırakmıyoruz.

28 Şubat'tan beri savunma ve güvenlik tedbirlerimizin tahkimi noktasında ihtiyaç duyulan tüm adımları atıyoruz. F-16'larımız havadan erken ihbar ve tanker uçaklarımızla hava sahamızı 7/24 gözlemliyoruz. Kara, deniz ve hava kuvvetleri unsurlarımızla hudut güvenliğimizi her türlü şartlarda yaklaşık 60 bin personelle sağlıyoruz. 4 Mart'ta İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasına geçtikten sonra ülkemize yöneltildiği tespit edilen füze NATO tarafından etkisiz hale getirildi.

Samimi uyarılarımıza rağmen Türkiye'nin dostluğunu zora sokacak, son derece yanlış ve provokatif adımlar atılmaya devam ediyor. Milletimizin kalbinde ve zihninde derin yaralar açacak bin yıllık komşuluk ve kardeşlik hukukumuza gölge düşürecek hesabın içine girilmemelidir. Türkiye'nin yeri ve tavrı da bellidir. Ateşin daha fazla yayılmaması ve kan dökülmemesi için gösterdiği çabalar ortadadır. Bugünkü hadise bağlamında yanlışta ısrar ve inat edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum.

KKTC savunmasının artırılmasına yönelik 6 adet F-16 savaş uçağımızı ve hava savunma sistemlerini adaya konuşlandırdık. İki devlet tek millet şiarıyla hareket ettiğimiz can Azerbaycan başta olmak üzere bölgedeki kardeş ülkelerle dayanışma halindeyiz. Bölgedeki terör unsurlarının faaliyetlerini an be an izliyoruz. Terörsüz Türkiye sürecini sekteye uğratacak bölgemizin huzuru ve istikbaline darbe vuracak senaryonun karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum. Siyonist katliam şebekesinin kardeşi kardeşi kırdırma tuzağına düşülmemelidir."

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik füze hakkında açıklama yapmış ve açıklamada, "Bazı mühimmat parçaları Gaziantep’te boş arazilere düşmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir" denilmişti.