Son Dakika... İstanbul İl Binası polis ablukasında... CHP'den yeni hamle: İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı alındı!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı Binasını kapatma kararı aldı.

CHP'DEN YENİ HAMLE

Cumhuriyet Halk Partisi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresini yapıp, yeni İl Başkanı ve Yönetimi seçilene kadar, CHP İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresini İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirdi.

YENİ İL BİNASININ ADRESİ BELLİ OLDU

CHP’nin yeni il binasının adresi Bahçelievler İlçe Başkanlığı oldu.

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül’de CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul kongresini iptal etmiş, il başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden almış, yerine Gürsel Tekin başkanlığında beş kişilik ‘geçici kurul’ atamıştı. İki kişi kuruldan ayrılmıştı.

POLİS EŞLİĞİNDE İL BİNASINA GİRDİ

"Polis eşliğinde girmeyeceğim" diyen kayyum Gürsel Tekin, yüzlerce çevik kuvvet polisinin eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı’na girdi.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Yönetimi'nin tartışmalı bir karar ile görevden alınarak yerine Gürsel Tekin’in kayyum atanmasının ardından kriz büyüdü. Gürsel Tekin, “Ben pazartesi saat 12:00'de İl Başkanlığı'nda olacağım” dedi.

CHP Gençlik Kolları gece destek çağrısı yaptı, İstanbul Valiliği altı ilçede eylem yasağı ilan etti. Ardından polis, il binasını bariyerlerle çevirdi. Gece çıkan arbedenin ardından birçok yurttaş il binasına giriş yapabildi. Sabah saatlerinde çevreye onlarca yeni barikat yerleştirildi. Vekiller nöbete başladı. Polis ise biber gazlı müdahalede bulundu.