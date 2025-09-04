Son Dakika... İstanbul İl Kongresi için harekete geçti: İmamoğlu'ndan notere başvuru!

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Kongresi’nin yapılması için notere başvurdu.

CHP İstanbul İl Yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılmasına yönelik tepkiler sürüyor. Kararın çıkmasının ardından CHP'liler, il kongresinin yapılması için noter başvurusu gerçekleştiriyor.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Kongresi’nin yapılması için noter başvurusunda bulundu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, önceki gün 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına karar vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. Maddesi'nde belirtilen "oylamaya hile karıştırılması" suçundan iddianame hazırlamıştı. İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul edip, 6 Ocak'a gün vermişti.