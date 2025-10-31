Son dakika... 'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 kişi hakkında tutuklama talebi!

“İstanbul Senin” uygulaması üzerinden milyonlarca kullanıcının kişisel verilerinin yabancı ülkelere sızdırıldığı iddiası kapsamında, ikisi Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı’nda, ikisi İletişim Koordinasyon Merkezi’nde görevli toplam 4 kişi geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında 1 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Böylece toplam gözaltı sayısı 5’e yükseldi.
4 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 kişi tutuklama, 1 kişi de adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.