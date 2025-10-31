Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... 'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 kişi hakkında tutuklama talebi!

Son dakika... 'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 kişi hakkında tutuklama talebi!

31.10.2025 16:58:00
Güncellenme:
Batuhan Serim
Takip Et:
Son dakika... 'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 kişi hakkında tutuklama talebi!

Son dakika haberi... İBB'ye yönelik "Veri Uygulaması" soruşturmasında gözaltına alınan 4 kişi hakkında tutuklama, bir kişi hakkında ise adli kontrol istendi.

“İstanbul Senin” uygulaması üzerinden milyonlarca kullanıcının kişisel verilerinin yabancı ülkelere sızdırıldığı iddiası kapsamında, ikisi Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı’nda, ikisi İletişim Koordinasyon Merkezi’nde görevli toplam 4 kişi geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. 

Soruşturma kapsamında 1 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Böylece toplam gözaltı sayısı 5’e yükseldi. 

4 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 kişi tutuklama, 1 kişi de adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #ibb #İstanbul Senin