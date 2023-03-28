Son dakika... İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: İstifa edeceğim

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 18:43

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 19:08

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısıyla Millet İttifakı'na eleştiriler getirmesinin ardından bugün Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'a mesaj atarak yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşeceğini ve istifa edeceğini açıkladı.

Ağıralioğlu, "Yarın helalleşeceğim" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak gösterilmesinden rahatsızlık duyan İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "İYİ Parti'nin emekleri ziyan edildi, İYİ Parti'den kimse özür dilemedi. Kemal Bey'in adaylığını dayatmasına, bu adaylığın masada bir dayatmaya dönüşmesine itiraz ediyorum" demişti.

Bu itirazlarına karşılık partisinin atacağı adımları bekleyeceğini dile getiren Ağıralioğlu, partisinden milletvekili adayı olmadığını da bildirmişti.

Daha sonra yaptığı açıklamalarda ise Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini dile getirmişti.