Havuz medyası İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun basın açıklamasını canlı yayımladı

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 17:28

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 17:39

İYİ Parti TBMM Grubu'nda önceki gün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday göstermek için karar alındı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık yarım saat sürdü.

Mersin Milletvekili Behiç Çelik yurtdışında, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda olduğu için toplantıya katılmadı. Ankara Milletvekili Koray Aydın ile İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun ise toplantıya katılmaması dikkat çekti.

Partisinden istifa edeceği iddiaları da gündeme gelen Ağıralioğlu TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

"PUSU KURULDU"

Ağıralioğlu, "Kemal Bey dahil tüm adaylara ilk ikazımız, 50'yi 1 geçmek değil; tüm yolları mubah saymak değil. Hükümeti tenkil ederken, iktidarda kalmak için her yolu mubah görüyor diyen muhalefetin, iktidar olması için bakanlık dağıtmasını ahlaklı bulmuyoruz dedik" dedi.

Ağıralioğlu şöyle konuştu:

"Hükümeti tenkit ederken, iktidarda kalmak için her yolu mubah görüyor diyen muhalefetin, iktidar olması için bakanlık dağıtmasını ahlaklı bulmuyoruz dedik. Önce kaybederiz korkusuna itiraz ettik. Sonra kaybederiz korkusuna rağmen adaylık iradesinin bu şekilde dayatılmasına karşı çıktık. Buna ilaveten belediye başkanlarının adaylığının baskılanmasına karşı çıktık. Seçmene haksızlık olduğunu söyledik. Umut olarak kurulmuş masanın başka bir gündemle iktidar heveslerinin aparatı olarak dönüştürülmesine karşı çıktık. Biz umut olarak kurulmuş bu masada, ümitlerine pusu kurulmuş bir partiyiz."

HAVUZ MEDYASI ANBEAN CANLI YAYINLADI

O anlarda muhalefet liderlerinin açıklamalarını görmezden gelen, muhalefet partilerinin grup toplantılarını bile yarıda kesen havuz medyasının Ağıralioğlu'nun açıklamalarını anbean canlı yayınlaması da dikkatlerden kaçmadı.

Söz konusu durum, sosyal medya kullanıcıları tarafından da fark edildi.

İşte o anlar...

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