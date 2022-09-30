Son Dakika: İYİ Parti'den kurultay kararı

30 Eylül 2022 Cuma, 16:57

İYİ Parti olağan kongresini seçimden önce yapma kararı aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında, Başkanlık Divanı, Milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda partinin 3’üncü olağan kurultayının yapılması kararı alındı.

Kurultay sürecinin 3 Ekim’de ilçe ve il kongreleriyle başlaması ve ardından 3’üncü olağan kurultayın yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca genel seçimlerde milletvekili adayı olacak partililerin, teşkilatlarda boşluk olmaması için il ve ilçe kongrelerinde aday olmamaları konusunda tavsiye kararı alındı.

SAADET PARTİSİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Saadet Partisi de 8. Olağan Büyük Kongresi’ni ‘Seçimlere ve İktidara Hazırlık’ teması ile 30 Ekim Pazar günü yapacağını duyurdu.

Saadet Partisi Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın yazılı açıklaması şöyle:

“Yasal zorunluluk gereği, partimizin 8. Olağan Büyük Kongresi’nin 30 Ekim Pazar günü gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır. 81 ilden teşkilat mensuplarımızın katılımıyla gerçekleştireceğimiz kongremiz, ‘Seçimlere ve İktidara Hazırlık’ çalışmalarımızı taçlandıracağımız bir kongre olacaktır.

8. Olağan Büyük Kongremizin partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızı kongremize davet ediyoruz. Siz değerli basın mensuplarımız aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunarız.”