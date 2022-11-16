Son Dakika: İYİ Partili Ali Kıdık saldırıya uğradı
Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi İYİ Parti Grup Sekreteri Ali Kıdık, İstanbul Halkalı'da silahlı saldırıya uğradı. Kıdık saldırıda yara almazken, saldırgan kaçtı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık, Halkalı'da silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken kurşun aracın ön kapısına isabet etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın saldırıya uğradığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özkan, "Saldırgan olay yerinden kaçarken aracın ön kapısına isabet eden kurşun Ali Bey'e isabet etmedi. Son dönemde benzer tehditler maalesef bana da yapılıyor" ifadelerine yer verdi.
İYİ Parti İBB Meclisi Grup Sekreteri Sn. @alikdk Halkalıda silahlı saldırıya uğradı.— İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) November 16, 2022
Saldırgan olay yerinden kaçarken Aracın ön kapısına isabet eden kurşun Ali Beye isabet etmedi.
Son dönemde benzer tehditler maalesef bana da yapılıyor. pic.twitter.com/yJQZiZtwGV
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