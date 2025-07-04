Son dakika... İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Tunç Soyer'in de olduğu 119 kişi adliyeye sevk edildi!

İzmir'de soruşturmasında aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de olduğu 119 kişi adliyeye sevk edildi.

1 Temmuz tarihinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyon sonucunda aralarında önceki belediye başkanı Tunç Soyer ve İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da olduğu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

137 kişi bu kapsamda 1 Temmuz tarihinden bu yana gözaltında... Soyer dün uzun saatler süren ifade vermişti.

Bu sabahın erken saatlerinde Soyer ve 119 kişi adliyeye sevk edildi. 18 şüphelinin de Emniyet'te işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

ADLİYEYE SEVKLER YAPILDI

Dün öğlen saatlerinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Binası’nda, akşam saatlerine kadar ifadesi alınan Tunç Soyer de ifade işlemlerinin sona ermesinin ardından bugün sabah saatlerinde Bayraklı’da bulunan İzmir Adliyesi’ne sevk edildi.

Soyer’in önce sağlık kontrolüne götürüldüğü ve sağlık raporu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevkinin gerçekleştirildiği ifade edildi. Soyer’in adliyeye, eski Adli Tıp girişinden alındığı kaydedildi.

ASLANOĞLU’NUN SEVKİ DE YAPILDI

Dün öğle saatlerinde ifadesi alınmaya başlanan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da bu sabah, önce sağlık raporu alınmak üzere sağlık kontrolüne götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından Aslanoğlu da eski Adli Tıp girişinden adliyeye alındı. Gözaltı süresi dolan isimler, adliyede hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu dahil 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Açıklamada, Sayıştay, mülkiye müfettişi ve bilirkişi raporlarına istinaden "İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzbeton ve alt taşeron şirketler eliyle" "yolsuzluk tespit edildiği" öne sürülmüştü.

Gözaltına alınanlardan 22'sinin İZBETON AŞ, 2'sinin İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, 2'sinin İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli olduğu, diğer 122 şüphelinin ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer, ayrıştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanları olduğu öğrenilmişti.

Son olarak, Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı'nın da aralarında olduğu gözaltındaki toplam 119 kişi; işlemlerin sona ermesinin ardından adliyeye sevk edildi.