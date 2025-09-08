Son dakika... Kayyum Gürsel Tekin mahkemeye başvurdu: 'Kararın örneğini bana da verin'

CHP İstanbul İl Yönetimi'ne mahkeme tarafından kayyum olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP il binasına gitmeden önce "Görevi yerine getirebilmem için kararın örneğini bana da verin" ifadelerini kullanarak mahkemeye başvurdu.

Buna göre, CHP’ye 'kayyum' tebligatı gitti.

TEKİN'İN AVUKATLARI DİLEKÇE YAZMIŞ

Kayyum Gürsel Tekin'in avukatının dilekçe yazarak, kayyumluk kararının icrası için valilik ve emniyet müdürlüğünün görevlendirilmesini istediği ortaya çıktı.

CHP'YE KAYYUM TEBL İGATI: MEMURLAR İL BAŞKANLIĞINA GİTTİ

CHP'ye kayyum için tebligat yapıldı. Kararı bildirmek amacıyla memurlar İl Başkanlığı'na gönderildi.

Kayyum Gürsel Tekin'i CHP İstanbul İl Başkanlığı'na sokmak üzere çok sayıda polis ve icra memuru, binanın girişlerine konuşlandı.