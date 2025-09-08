Son dakika... Kayyum Gürsel Tekin saat vermişti! CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda hareketli dakikalar: Biber gazlı müdahale başladı!

Mahkeme tarafından il yönetiminin görevden alındığı CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in pazartesi (bugün) binaya geleceğini açıklaması üzerine dün geceden bu yana İl Başkanlığı önünde hareketli saatler yaşanıyor.

Dün CHP tarafından yapılan toplanma çağrısı üzerine İstanbul Valiliği, 6 ilçede dört günlük miting, yürüyüş ve etkinlik yasağı getirdi.

ÇAĞRI SONRASI TÜM YOLLAR KAPATILDI

Çağrı sonrası İl Başkanlığı çevik kuvvet polisleri tarafından çembere alındı, polis binaya giden yolları kapattı.

CHP lideri Özgür Özel'in "bütün CHP’lileri İstanbul’daki baba ocağına" davetiyle milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar il başkanlığına gitti.

İL BİNASI ÖNÜNDE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Binaya sokulmayan partililer polis bariyerlerini güçlükle aştı. Polisin gidiş yollarını kapadığı il binası önünde gece boyunca süren bekleyiş, yağmur altında sabah saatlerinde de devam ediyor.

VEKİLLER DE İL BİNASI ÖNÜNDE

Tekin’in pazartesi günü (bugün) saat 12.00'de binaya gideceğini açıklamasının ardından, 7 Eylül Pazar akşamı için il binasında toplanma çağrısı yapılınca polis yolları ve sokakları kapattı.

CHP'liler dışında çok sayıda yurttaş da demokrasiye sahip çıkmak için il binası önüne geldi. SOL Parti, TİP, EMEP ve birçok siyasi partinin yöneticisi, kayyuma karşı CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde hazır bulundu.

Sabah saatlerinden itibaren de CHP binası önündeki müdahaleler ve engellemeler devam ediyor. Yurttaşlar, polisin koyduğu barikatları kaldırmak için direniyor.

BİBER GAZLI MÜDAHALE BAŞLADI

Son olarak, kayyum Gürsel Tekin'in gelmesi beklenen kapıda polisler kasklarını taktı, bir ekip polis de binanın alt tarafında konuşlandı.

Polis, saat 11.20 civarında yurttaşlara biber gazlı müdahalede bulundu.

CHP'Lİ VEKİLLER BEKLEYİŞE GEÇTİ

CHP'li vekiller, Gürsel Tekin'in gelmesi beklenen girişinin önünde sandalyelerle bekleyişe geçti.