Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu: “Öğretmenlere… ‘al bunu diyen’ o kişi, beni beklesin; öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz”
Son dakika gelişmesi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın bugün Ankara’daki eylemine polis müdahalesine ilişkin görüntüleri paylaşarak, “Öğretmenlere gaz mı sıktınız, öyle mi? Öğretmenlere şiddet uyguladınız, öyle mi? Öğretmenlere… ‘Al bunu diyen’ o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz” dedi.
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri, taban maaş hakkı ve temel taleplerini dile getirmek için Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya geldi.
Sendika üyeleri daha sonra taleplerini Milli Eğitim Bakanlığı'na iletmek için bakanlık binasına doğru yürüyüş gerçekleştirmek istedi. Ancak sendika üyelerine polis izin vermedi. Öğretmenlerle polis arasında arbede yaşandı.
Polisin müdahalesinin ardından grup, Madenci Anıtı önünde açıklama yapmak istedi. Ancak polis, grubun bu talebine de izin vermedi. Polis gruba biber gazı sıkarak dağıtmaya çalıştı. Yaşanan olayda gözaltına alınanların da olduğu öğrenildi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖĞRETMENE POLİS ŞİDDETİNE TEPKİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ankara’da gözaltına alınan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerine destek verdi.
Bir öğretmenin gözaltına alınma görüntülerini sendikanın video mesajını alıntılayarak Twitter hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu, “Öğretmenlere gaz mı sıktınız, öyle mi? Öğretmenlere şiddet uyguladınız, öyle mi? Öğretmenlere… ‘Al bunu diyen’ o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz” dedi.
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