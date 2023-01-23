Son Dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: EYT’yi Meclis’e getir hemen

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 21:47

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 22:11

Yaklaşık 2 milyon kişiyi ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelerek yasalaşması bekleniyor.

AKP kanadından da EYT'ye ilişkin farklı tarihlerin verildiği açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Son olarak AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, "EYT ne zaman yasalaşacak?" sorusuna, "En kısa sürede diyebiliriz. Tarih vermek mümkün değil" yanıtını verdi. Tunç, ilk maaş ile ilgili soru üzerine de, "İşlemler 1-2 ay sürse bile emekli maaşlarını toplu olarak alabilecekler" dedi.

İktidar kanadında EYT'yle ilgili 'kafa karışıklığı' devam ederken muhalefet de bu tutuma tepki göstermeye devam ediyor.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇOK SERT EYT ÇIKIŞI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımına AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyen Kılıçdaroğlu, "EYT’lileri oyalamayı bırak. Millet senin bu seçim oyunlarından bıktı" sözleriyle tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu devamında "İnsanlarımızın haklarını seçimlere malzeme etmeye çalışma. Her şeyi berbat ettin, son dakika çabaların zaten fayda etmeyecek. EYT’yi Meclis’e getir hemen" sözleriyle Erdoğan'a yüklendi.