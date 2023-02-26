Son Dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kızılay paylaşımı: Erdoğan sen ne diyordun…

Son dakika gelişmesi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel'in ortaya çıkardığı Kızılay'daki çadır skandalına ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan Kızılay ile ilgili depremzedelere hakaret ediyordun. Sahi sen ne diyordun…" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 18:50
Son Dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kızılay paylaşımı: Erdoğan sen ne diyordun…
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Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki ‘yetersizliğiyle’ eleştirilerin hedefinde olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde Ahbap Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını ortaya çıkardı. Açıklama yapan Ahbap ve Kızılay'dan da habere ilişkin doğrulama geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan Kızılay ile ilgili depremzedelere hakaret ediyordun. Sahi sen ne diyordun…"  notuyla AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadelerini paylaştı.

Erdoğan, AFAD’ın Osmaniye Afet Koordinasyon Merkezi’nde 21 Şubat’ta yaptığı açıklamada "Terbiyesiz, terbiyesizliğini bırakmaz. Çıkmış bir tanesi Kızılay nerede, ne çadırını ne yemeğini görmedik diyor. Be ahlâksız, be namussuz, be adi" demişti.


Kemal Kılıçdaroğlu Kızılay çadır CHP

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