Kızılay Başkanı Kınık'tan çadır skandalına akılalmaz savunma: 'Finansal sürdürülebilirlik için...'

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 18:13

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 18:24

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki ‘yetersizliğiyle’ eleştirilerin hedefinde olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde Ahbap Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını ortaya çıkardı.

Açıklama yapan Ahbap ve Kızılay'dan da habere ilişkin doğrulama geldi.

Kızılay'ın Başkanı Kerem Kınık sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Ahbap Derneği'nin Kızılay’ın yurt dışı bir kuruluş için ürettiği logosuz 2050 çadırı maliyetine tedarik ettiklerini ve diğer yardımlar için kullandıklarını iddia etti.

"FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN..."

Çadır skandalına ilişkin CNN Türk'e canlı yayınında da açıklamalarda bulunan Kınık, "2 bin 50 çadırı Ahbap’a maliyet fiyatına teslim ettik. Finansal sürdürülebilirlik için yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kınık'ın açıklaması şöyle:

Kızılay Çadır ve Tekstil Şirketi’mizde afetten önce 300 kişi çalışıyordu, şu an yaklaşık 700 kişi çalışıyor. Bu 300 kişi bizim milli kapasitemiz olarak sürekli tutuluyor. Bu çadır normal zamanda Türkiye’nin ihtiyacını bir yıl içerisinde üretip koyabilecek kapasitede. Uluslararası afetlere destek verebilecek hem BM’ye hem de Türkiye’deki Sağlık Bakanlığı’mıza, Milli Savunma Bakanlığı’na bu çadırları üretip satıyoruz ki finansal sürdürülebilirliği ve kapasitenin korunabilirliği mümkün olsun.