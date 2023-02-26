HKP: Kızılay yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunacağız

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve Kızılay yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 18:14
HKP: Kızılay yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunacağız
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Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki "yetersizliğiyle" gündem olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını ortaya çıkarmıştı.

Kızılay'ın depremden sonra yardım konusunda neden yetersiz kaldığı tartışmaları sürerken AHBAP, Kızılay'dan yapılan çadır satışını doğruladı. Kızılay'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan satış işlemini savunan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Ahbap ile Kızılay'ın işbirliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir" dedi.

Halkın Kurtuluş Partisi, parti avukatlarının Kızılay yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Konuya ilişkin HKP’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Depremzede halkımıza deva olmak yerine çadır tüccarlığına soyunan Kızılay yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Parti avukatlarımız suç duyurusu dilekçesini hazırlamaya başladılar. AKP'giller'in halka karşı işlediği hiçbir suça kayıtsız kalmadık, kalmayacağız!"


Halkın Kurtuluş Partisi HKP Kızılay Murat Ağırel çadır AHBAP Ahbap Derneği

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