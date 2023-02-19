Son Dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan YÖK'e: 'Bir sonraki atacağımız adımlar ricanın ötesinde olacaktır'
Son dakika gelişmesi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'üniversiteleri açın' çağrısını yineledi. Kılıçdaroğlu, "Siz okulları açın, gerisini bize bırakın" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem nedeniyle üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesine ve öğrencilerin yurtları boşaltmaya zorlanmasına bir kez daha tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dün üniversiteleri ve rektörleri nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum. Üniversiteleri açın, bölgeden gelip barınma sorunu olan herkesi yerleştirmeye talibiz. Belediyelerimizle birlikte bu işin tüm lojistik ihtiyaçlarını karşılamaya varız. Siz okulları açın, gerisini bize bırakın" ifadelerini kullandı.
Dün üniversiteleri ve rektörleri nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum. Üniversiteleri açın, bölgeden gelip barınma sorunu olan herkesi yerleştirmeye talibiz. Belediyelerimizle birlikte bu işin tüm lojistik ihtiyaçlarını karşılamaya varız. Siz okulları açın, gerisini bize bırakın.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 19, 2023
İkinci paylaşımında YÖK'e seslenen Kılıçdaroğlu, "Ayrıca YÖK’ü uyarıyorum; bu had aşmaktır, gençlerin hayatıyla oynamaktır! Bir sonraki atacağımız adımlar ricanın ötesinde olacaktır. Üniversiteleri açın" dedi.
Ayrıca YÖK’ü uyarıyorum; bu had aşmaktır, gençlerin hayatıyla oynamaktır! Bir sonraki atacağımız adımlar ricanın ötesinde olacaktır. Üniversiteleri açın.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 19, 2023
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