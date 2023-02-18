Mehmet Cengiz'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: 'Bu yardımı alın terimle millete hibe ettim'

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 07:25

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 07:32

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "beşli çete" olarak nitelendirdiği şirketlerden Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz, deprem yardımı sonrasında Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

"BORCUM ÇIKARSA ORADAN DÜŞMESİN"

Odatv'den Can Özçelik'e konuşan Mehmet Cengiz, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu böyle tweet atmış, ben bu acılı günde buna cevap vermek istemiyorum. Onu kamuoyuna, milletimizin taktirine bırakıyorum. İktidara gelir, biz her zaman devlete hesap vermek mecburiyetinde olan insanlarız, hesabı sorar. Bu yardımı da borcum çıkarsa oradan düşmesin. Bu yardımı alın terimle millete hibe ettim. Çıkarsa borcum onu da öderim. Bu acılı günde kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi.

Bağışın ardından bir gün sonra şirketine teşvik verilmesiyle ilgili tartışmalar sorulan Cengiz, "2016 yılında çıkan bir kanun var. Sanayi yatırımı yapan herkese teşvik veriliyor, bölgelere göre. Seydişehir'deki teşvik aşağı yukarı 1-1,5 yıl önce müracaat edilmiş bir olay. Bunu gündeme getirmeyi abes buluyorum. Bu kanun. Bunu çok yadırgıyorum" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu, daha önceki açıklamalarında "Halkın parasını çalan beşli çeteler var. Kuruşu, kuruşu uzman arkadaşlarıma hesaplattım. Saray iktidarı sırasında devlet Hazinesi'nden bunlar ne kadar para çaldılar hesapladık. 418 milyar dolar. Tahsil edeceğim rakam budur. Sizden 418 milyar doları iktidarımızda alacağız" demişti.

Şirketlerin Maraş merkezli depremin ardından başlatılan yardım kampanyasına bağış yapmasından sonra Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Sevgili Beşli Çeteler, Bu akşamki bağış performansınız gözlerimi yaşarttı. Dekontları mutlaka saklayın; onları 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim" şeklinde paylaşım yapmıştı.

Mehmet Cengiz de 3 milyar lira bağış yapmıştı.