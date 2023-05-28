Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Mücadeleye devam

Yayınlanma: 28.05.2023 - 21:42

Güncelleme: 28.05.2023 - 22:25

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için bugün sandığa gitti. YSK Başkanı Yener tarafından yapılan son açıklamaya göre, oyların yüzde 75.42'si sayıldı.

YSK'nin 20.00 itibarıyla açıklanan verilerine göre, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 53.41 Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 46.59 oy oranına sahip.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur sonuçlarına ilişkin CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı.

'HALKIMIN BELİNİN BÜKÜLMESİNE GÖNLÜM RAZI GELMEDİ'

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

"Hakkınızın yenmesine müsade edemezdim etmedim. Ben bir kardeşiniz, dostunuz, amcanız her şeyden önce bu toprakların bir insanı olarak hakkınız için bolluk bereket içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye de devam edeceğim.

Her gün, her şeye zam gelirken, benim halkımın belinin bükülmesine gönlüm razı gelemezdi.

Bu toprakların bir insanı olarak her zaman hakkınız, hukukunuz için kimse sizi ezmesin diye bolluk içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye devam edeceğim.

Son yılların en adil olmayan seçim sürecini yaşadık. Devletin bütün imkanları bir siyasi partiye seferber edildi, bir adamın ayakları altına serildi. Bu ahlak ve hukuk dışı baskılara, yayılmak isteyenen korku iklimine boyun eğmeden mücadele eden Millet İttifakı'nın genel başkanlarına, teşkilatlarına, seçmenlerimize, sandıklara sahip çıkan vatandaşlarıma teşekkür ederim.

"MÜCADELENİN ÖNCÜSÜ OLACAĞIZ"

Halkın otoriter bir yönetimi değiştirme iradesi tüm baskılara rağmen ortaya çıktı. CHP ve Millet İttifakı tüm unsurlarıyla her cephede mücadelesini vermektedir. Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz.

Bu vatan için ne yapsak azdır. Benim asıl üzüntü sebebim ülkeyi bekleyen çok daha büyük sıkıntılardır. O sıkıntıların karşısında ilk olarak bizler duracağız.

Öncelikle bana oy veren 25 milyonu aşan vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız."