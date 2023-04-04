Son dakika... Kılıçdaroğlu bu kez Astsubaylara seslendi: Görev tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim
Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, astsubaylara seslenerek görev tazminatlarının hak ettikleri oranda verileceğini söyledi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir açıklama paylaştı.
Paylaşımında astsubaylara seslenen CHP lideri, şu ifadeleri kullandı:
"Yıllardır Astsubaylara tazminatları ile ilgili sözler verdiler ve tutmadılar. Bay Kemal küçük büyük demeden, her şeyi takip eder, çözümü bilir. Sen merak etme kahraman Astsubayım, görev tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim, sizlere de baharlar gelecek."
Yıllardır Astsubaylara tazminatları ile ilgili sözler verdiler ve tutmadılar. Bay Kemal küçük büyük demeden, her şeyi takip eder, çözümü bilir. Sen merak etme kahraman Astsubayım, görev tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim, sizlere de baharlar gelecek.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 4, 2023
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