Son dakika... Kılıçdaroğlu bu kez Astsubaylara seslendi: Görev tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 23:30

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 23:36

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir açıklama paylaştı.

Paylaşımında astsubaylara seslenen CHP lideri, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır Astsubaylara tazminatları ile ilgili sözler verdiler ve tutmadılar. Bay Kemal küçük büyük demeden, her şeyi takip eder, çözümü bilir. Sen merak etme kahraman Astsubayım, görev tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim, sizlere de baharlar gelecek."