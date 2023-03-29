Son dakika... Kılıçdaroğlu kadınlara seslendi: Bay Kemal asla kadın hakları üzerinden pazarlık yapmaz

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 21:00

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 21:59

Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kadınlara seslendi.

Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'na desteğini açıklayan HÜDA PAR ile ittifaka katılan Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) 'aile ve kadınları şiddete karşı koruyan 6284 sayılı kanun'un çıkarılması talebi üzerinden kadınlara seslendi. Kadınların haklarının ellerinden alınma durumu olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal asla ama asla kazanımlarınızı kaybetmenize izin vermez!" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Kadınlar omuz omuza durduklarında aradan kimse geçemez" notuyla paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Bu aralar, gittiğimiz her yerde, kadınlar sessizce yanıma geliyor. Seçim ile ilgili sorular soruyorlar. Çok ama çok kaygılılar. Başörtülüsü, başı açığı, bekarı, evlisi, annesi... İnanın hiç fark etmiyor. Hepsinin kaygısı aynı. Temel kadın haklarının bir seçimde oylanmasını anlayamıyorlar. Haklarının bir seçim havucu olarak radikal unsurlara sunulması onları dehşete düşürmüş durumda. Kadınların sırtında zaten devasa bir yük var. Çocuğa, yaşlıya, hastaya, evin işine; her şeye yetmeye çalışıyorlar. Ve çoğu ev kadınının hiçbir güvencesi yok bu ülkede.

'BAY KEMAL GELİNCE KAZANIMLARINIZI KAYBEDECEKSİNİZ PROPAGANDASI YAPTILAR'

Bu yük yeterince ağır değilmiş gibi bir de şimdi en temel haklarının alınması tehdidiyle karşı karşıyalar. Çok ama çok büyük talihsizlik. Onlar için değil, tüm Türkiye için bu çok büyük bir talihsizlik. Bu gece kadınlara seslenmek istiyorum: Türkiye sizleri çok yordu, bunu biliyorum. Özellikle genç muhafazakar kadınlara, Bay Kemal gelirse, kazanımlarınızı kaybedeceksiniz, propagandasını yaptılar. Aylarca yaptılar, günlerce yaptılar. Sürekli yalan söylediler, iftira attılar, karalamalar yaptılar.

Bunu yapanlar sonra pazarlık masalarına oturdular, sonra sizler bir çırpıda üç beş oy için yarı yolda bıraktılar. Mübalağa etmiyorum, üç beş oy için yarı yolda bıraktılar. Aslında bu yaptıklarının bir adı var ama söylemeye dilim varmıyor. Altını özellikle çizmek isterim: Bay Kemal asla ama asla kazanımlarınızı kaybetmenize izin vermez. Bay Kemal asla ama asla kadın ve çocuk hakları üzerinden pazarlık yapmaz.

MADDE MADDE SIRALADI

Ben o masaya oturup sonra evime dönüp eşimin ve kızlarımın yüzüne bakamazdım. Bakın, hangi konuda bana iftira attılarsa, beni karaladılarsa hep o suçları kendileri işlediler. Genç muhafazakar kadının kazanımlarını masaya kendileri yatırdılar. Bir çırpıda genç kızlarımıza ihanet ettiler. Bu vesile ile Bay Kemal'in iktidardaki ilk 6 ay için kadınlara neyi önerdiğimi hatırlatmak isterim:

Bay Kemal, bir; aile destekleri üzerinden ev kadınlarının sosyal güvenliğinin sağlanmasını öneriyor. İki, kreşlerin sayısını artırmayı öneriyor; üç, istihdama kadının katılımını sağlayacak teşvikler öneriyor. Kamu dahil, hiçbir istihdam alanında hak kaybı olmayacağının garantisini veriyor. Dört; kadın girişimcinin önünü açmayı öneriyor. Beş; halka açık şirketlerde kadınların yönetim kurulu kademesinde eşit biçimde temsil edilmeleri için alt sınır öneriyor. Altı; boşanan kadınlar için yeni başlangıçlar fonu oluşturmayı öneriyor. Yedi; doğum iznine ayrılmış ve kanuni süre içinde işine dönememiş kadınların dönüşü için şirketlere, teşvikler vermeyi öneriyor. Sekiz; yönetim kademelerinde kadın oranı yüksek olan şirketlere vergi kolaylığı öneriyor. Dokuz; kadına yönelik şiddetle mücadelede, gerekli tüm mekanizmaları ve bütünlükçü politikaları hayata geçirmeyi öneriyor. On; kadın sağlığında büyük reformlar öneriyor.

'KADINLAR İÇİN DE BAHAR GELECEK'

Bay Kemal aslında, baharların en güzelini vaat ediyor. Kadınlar için de bahar gelecek diyor. Çünkü Bay Kemal, kadınlar güçlendikçe, Türkiye'nin de güçleneceğini biliyor ve buna inanıyor."