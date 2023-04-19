Son dakika... Kılıçdaroğlu 'Konuşmanın vakti geldi' diyerek saat verdi

Yayınlanma: 19.04.2023 - 19:32

Güncelleme: 19.04.2023 - 19:34

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 21.30'da yeni bir açıklama yapacağına dair paylaşım yaptı.

Twitter'dan paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Tüm halkımızı saat 21.30'da buraya davet ediyorum, bir konuyu konuşmanın vakti geldi." ifadelerini kullandı.