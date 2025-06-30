Son dakika... Kılıçdaroğlu 'kurultay davası' sonrası sessizliğini bozdu: 'Fonlarla beslenen gazeteciler, troller, gözü dönmüş siyasetçiler...'

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) genel başkan değişiminin yaşandığı ve ardından partinin yükselişe geçtiği kurultaya yönelik iptal istemiyle açılan dava ertelendi.

Mahkeme, görevsizlik kararına itiraz sürecinin kesinleşmesinin beklenmesine ve duruşmanın 8 Eylül'e ertelenmesine karar verdi.

CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı delegelerin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan CHP Kurultayı'nın iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle ayrı mahkemelerde açtığı davalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmişti.

Kurultay hakkındaki dava, "mutlak butlan" tartışmalarını beraberinde getirmiş, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "tekrar göreve gelebileceği" iddia edilmişti.

KILIÇDAROĞLU ERTELENEN DAVA SONRASI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Son olarak, CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görülen dava sonrası sessizliğini sosyal medyadan bozdu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımı, 'Kılıçdaroğlu'na tatil hediyesi'ni reddeden Datça Belediyesi'nin X hesabını yöneten kişinin işten çıkarılmasının hemen ardından geldi.

"Kimsenin ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum" diyen Kılıçdaroğlu,"Eğer Datça Belediyesinde çalışan arkadaşımızın işten çıkarılma gerekçesi, şahsımla ilgili yaptığı bir paylaşım ise, kendisine hakkımı helal ediyorum. Görevine iade edilmesi beni memnun eder" ifadelerini kullandı.

Mesajının devamında ise dikkat çeken ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu, "Sadece o arkadaşımıza değil; yalan ve yanlış bilgilerle yönlendirilerek bana hakaret eden gençlere de hakkımı helal ediyorum" dedi, şöyle devam etti:

"Fonlarla beslenen gazetecileri, trolleri ve gözü dönmüş siyasetçileri ise Allah’ın adaletine ve milletin vicdanına havale ediyorum."

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