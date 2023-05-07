Son dakika... Kılıçdaroğlu: 'Saldırının amacı sandıktan uzaklaştırmak, 14 Mayıs’a odaklanın'

Yayınlanma: 07.05.2023 - 19:19

Güncelleme: 07.05.2023 - 19:41

Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘na Erzurum’da yapılan taşlı saldırı sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yurttaşlara ‘sağduyu’ çağrısı geldi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir video paylaşarak şunları kaydetti:

“Mafyalar, militanlar, SADAT’çılardan, Sinan Ateş’i öldüren torbacılardan, beşli çetelerden, domuz bağcılardan oluşan bir militarist koalisyon var. Bugün Ekrem başkanımıza saldıranlar bunlar. Amaçları insanlarımızı korkutmaktır. Sandıktan uzak tutmaktır. Türkiye makul çoğunluğun ülkesi. Çoğunluk bu kötülüğü bitirecek. Sevgili vatandaşlarım. 14 Mayıs’a odaklanın. Başka her şey teferruattır. Sakın kızmayın, sakın küsmeyin. İnsanınızı sevin, bağrınıza basın. O terör gruplarını kahreden de tam olarak budur. Ekrem evladıma da geçmiş olsun. Ülkeye değişim getirmenin bir bedeli vardır bunu da ödemeye hepimiz hazırız.”