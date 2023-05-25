Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a jet 'terör' yanıtı: Herkese ispat edeceğim
Son dakika haberi... Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine "Terör örgütleriyle görüşme yaptığımızı ispatlayamazsan namertsin" diyen Erdoğan'a yantı verdi. Erdoğan'ı bir kez daha canlı yayında 'düello'ya çağıran Kılıçdaroğlu, "Senin teröristlerle işbirliği yapan bir namert olduğunu herkese ispat edeceğim!" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen “Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye İstanbul Buluşması” programında konuştu. Erdoğan açıklamalarında, Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TRT'de yaptığı propaganda konuşmasına sert çıktı.
Erdoğan, "TRT'de bizim terör örgütleri ile görüştüğümüzü söylüyor. Bunu ispatlayamazsan namertsin. Bizim terör örgütleri ile temsilcileri ile görüşme yaptığımızı ispatlamak müddei iddiasını ispatla mükelleftir. İspatlayamazsan namertsin. Biz terör örgütleri ile görüşme değil onları inlerinde vurmadık. Sen ise Kandil'den talimat alarak bunların parti binalarına bile değil parlamentoda odalarında görüşme yapıyorsun. Beraber yol haritasını çiziyorsun. Asla bizim terör örgütleri ile bir araya gelmemiz kozmik odalarda toplantı yapmamız söz konusu değildir" dedi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT GELDİ
Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Kılıçdaroğlu, sosyal medyada hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Sadece görüştüğünü söylemiyorum Erdoğan, sen teröristlerin hamisisin! Madem kanıt istiyorsun, meydan okuyorum sana. Kendi televizyonun TRT’de, bu akşam, yarın ya da Cumartesi günü çık karşıma. Senin teröristlerle işbirliği yapan bir namert olduğunu herkese ispat edeceğim!" ifadelerini kullandı.
Sadece görüştüğünü söylemiyorum Erdoğan, sen teröristlerin hamisisin! Madem kanıt istiyorsun, meydan okuyorum sana. Kendi televizyonun TRT’de, bu akşam, yarın ya da Cumartesi günü çık karşıma. Senin teröristlerle işbirliği yapan bir namert olduğunu herkese ispat edeceğim!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 25, 2023
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