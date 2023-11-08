Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Yargıtay'ın Can Atalay kararına tepki: AYM üyeleri tutuklanırsa şaşırmayacağım!

Yayınlanma: 08.11.2023 - 18:29

Güncelleme: 08.11.2023 - 18:46

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bir ilke imza attı ve Can Atalay için "hak ihlali" kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Anayasa Mahkemesi'nin yetkisini aştığına, Can Atalay hakkındaki kararına uyulmaması gerektiğine hükmeden 3. Daire, TBMM'ye de milletvekilliğinin düşürülmesi için bildirimde bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ GELDİ

Kararın ardından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, Yargıtay'ın Can Atalay için "hak ihlali" kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasını sert dille eleştirdi.

Ülkemizde anayasayı sadece Saray ihlal etmiyor, artık Sarayın yargıçları da anayasayı tanımaz hale geldi. Bu kararı ancak, yasaya uymayan, hukukun üstünlüğüne inanmayan ve vicdan sahibi olmayanlar alabilir. Bunlar yargıç müsveddesi bile olamazlar. Meslek onurunu koruyan, hukukun… https://t.co/8EZe5ZrpOF — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 8, 2023

'AYM ÜYELERİ TUTUKLANIRSA ŞAŞIRMAYACAĞIM'

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde anayasayı sadece Saray ihlal etmiyor, artık Sarayın yargıçları da anayasayı tanımaz hale geldi. Bu kararı ancak, yasaya uymayan, hukukun üstünlüğüne inanmayan ve vicdan sahibi olmayanlar alabilir. Bunlar yargıç müsveddesi bile olamazlar. Meslek onurunu koruyan, hukukun üstünlüğünü savunan ve vicdanını dinleyen AYM üyeleri tutuklanırsa şaşırmayacağım! Ayrıca… Yargıtay üyeleri önce, hiçbir kararın altında imzası olmayan bir kişiyi, Anayasa Mahkemesi üyesi yapmalarının utancını temizlesinler."