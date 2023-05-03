Son dakika... Kılıçdaroğlu ve Babacan'dan mutfak videosu: Şampiyonlar Ligi hazır

Son dakika haberi... Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan mutfak videosu geldi. Videoda Kılıçdaroğlu, "Ekonomi kadrosunda, sektörden ve Millet İttifakı'nın tüm partilerinden uzman isimler yer alacak. Bu ekonomi ekibini söyleyince dünyada gittiğim tüm ülkelerde kapılar sonuna kadar açıldı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2023 - 00:03
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