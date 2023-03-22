Son Dakika: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için bugün YSK'ye başvurulacak
CHP Grup Başkanvekilleri ile Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin temsilcileri, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için saat 14.00’te YSK'ye başvuracak.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için YSK'ye bugün başvuruda bulunulacak.
CHP Grup Başkanvekilleri ile Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin temsilcileri, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için saat 14.00’te YSK'ye başvuracak.
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