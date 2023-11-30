Son dakika... Libya tezkeresi Meclis'te kabul edildi

Türk askerinin Libya'daki görev süresinin 24 ay daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2023 - 18:22
Son dakika... Libya tezkeresi Meclis'te kabul edildi
Abone Ol google-news

Türk askerinin Libya'daki görev süresinin 24 ay daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...


En Çok Okunan Haberler