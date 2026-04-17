Son dakika... Mansur Yavaş saat verdi: Açıklama yapacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında geçen günlerde yeni bir soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2023 yılında Karabük’te düzenlenen bir seçim mitingi kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bazı araçların kullanıldığı iddiasıyla soruşturma izni verdi.

Kararın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, dosyada Yavaş’ın doğrudan talimat verdiğine ilişkin bir tespit bulunmadığı vurgulandı. Buna rağmen varsayıma dayalı biçimde sorumluluk yüklenmeye çalışıldığı belirtildi.

YAVAŞ SAAT VERDİ: BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün saat 11.00'i işaret ederek, bir basın açıklaması düzenleyeceğini bildirdi.

Yavaş, "Saat 11:00’de İçişleri Bakanlığı’nın hakkımda başlattığı soruşturmalarla ilgili açıklamalarda bulunacağım" dedi.