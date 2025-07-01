Son Dakika... Mansur Yavaş'tan 'LeMan' açıklaması: 'Milyonlarca insanımızın kalbini kırmıştır'

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Hz. Muhammed ve Hz. Musa'yı karikatürde tasvir ettiği iddia edilen, dün gece de gericilerin hedefi olan LeMan Dergisi'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yavaş yaptığı açıklamada, "Kullanılan üslup, milyonlarca insanımızın kalbini kırmıştır. Bu nedenle bizler; ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan bir dilde ısrarcı olmalıyız" ifadelerine yer verdi.

Yavaş'ın söz konusu paylaşımı şu şekilde:

"Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (S.A.V) ve inanç değerlerimize yönelik her türlü saygısızlık, milletimizin ortak vicdanını yaralar.

İfade özgürlüğü, nefretin ya da ayrıştırmanın aracı haline getirilmemelidir. Çünkü bu topraklarda birlikte yaşamanın, bir arada kalmanın en güçlü harcı; karşılıklı saygı ve sağduyudur.

Kullanılan üslup, milyonlarca insanımızın kalbini kırmıştır.

Bu nedenle bizler; ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan bir dilde ısrarcı olmalıyız.

Her şartta hukuk içinde, saygı ve sağduyu ile hareket etmek, bu milletin her bir ferdinin sorumluluğudur."