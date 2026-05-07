Son dakika... Meclis'te site aidatlarına ilişkin düzenlemeyi de içeren teklif kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan “Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile fahiş site aidatlarına yönelik yeni düzenlemeler getirildi. Yasayla birlikte site yönetimlerinin aidat belirleme yetkisi sınırlandırılırken, çevre danışmanlık firmaları ve TOKİ uygulamalarına ilişkin yeni hükümler de yürürlüğe girdi.

AİDAT ARTIŞINDA KARAR KAT MALİKLERİNİN OLACAK

Düzenlemeyle, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda değişikliğe gidilerek site yöneticilerinin keyfi aidat belirlemesinin önüne geçilmesi amaçlandı. Buna göre işletme projeleri artık kat malikleri kurulunda onaylanacak ve aidat artışlarına ilişkin karar yetkisi kat maliklerine ait olacak.

Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş bir işletme projesi bulunmaması halinde yönetici, en geç üç ay içinde geçici işletme projesi hazırlayacak. Hazırlanan proje kat maliklerine bildirilecek ve genel kurulda görüşülerek aynen ya da değiştirilerek karara bağlanacak.

Mevcut işletme projesi varsa geçici proje kapsamında belirlenecek aidat bedeli, yeniden değerleme oranını aşamayacak.

TOKİ İHALELERİNE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

Yasayla birlikte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen sosyal konut projelerine yönelik ihalelerde damga vergisi istisnası getirildi.

31 Aralık 2027’ye kadar geçerli olacak düzenleme kapsamında sosyal konut projelerine ilişkin ihale kararları ve sözleşmeler damga vergisinden muaf tutulacak. Cumhurbaşkanı bu süreyi üç yıla kadar uzatabilecek.

ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARINA YENİ CEZALAR

Kanunla birlikte Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda Çevre Kanunu’nda da değişiklik yapıldı.

Çevre yönetimi hizmeti almayan işletmelere 209 bin 624 lira, çevre mühendisi ya da Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş personel çalıştırmayanlara ise 139 bin 746 lira idari para cezası uygulanacak.

Ayrıca çevre danışmanlık firmalarına ceza puanı sistemi getirildi. Dört yıl içinde 100 ceza puanına ulaşan firmaların yeterlik belgeleri 180 gün askıya alınacak, 200 puana ulaşanların belgeleri ise iki yıl süreyle iptal edilecek.

TOKİ İŞLEMLERİNDE DİJİTAL BAŞVURU DÖNEMİ

Yeni düzenlemeyle TOKİ’nin taşınmaz satış işlemlerinde dijital başvuru ve uzaktan işlem imkanı da getirildi. Başvuru evrakları ve sözleşme süreçleri elektronik haberleşme araçları üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Yasa kapsamında ayrıca yapı kooperatiflerinin tapu devri işlemleri ve toplu yapı yönetim planlarının değiştirilmesine ilişkin yeni kurallar da yürürlüğe girdi.