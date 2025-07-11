Son Dakika... Mehmet Murat Çalık’ın tutukluluğuna devam kararı verildi!

Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için tahliye talebinde bulunmasının ardından İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tetkik ve tahliller yapılarak cezaevine geri sevk edilmişti.

Ancak nükseden ağrıları nedeniyle Çalık, yeniden hastaneye gönderildi ve kemik iliği biyopsisinin patoloji sonucunda "lenfoma" ilgili ciddi bulgular tespit edilmesi üzerine ameliyat oldu.

Sağlık kurulunun cezaevi koşullarında kalmasının hayati riskleri getireceğini bildirmesine rağmen yeniden cezaevine gönderilen ancak fenalaşarak önce Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne oradan da İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderilen Çalık, koroner yoğun bakıma alınarak anjiyo oldu.

TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI ÇIKTI!

Bugün tedavisi tamamlanarak kelepçeli şekilde yeniden cezaevine sevk edilen Çalık’ın avukatlarının tahliye talebi İstanbul Adliyesi’nde görüldü.

Tutukluluğa inceleme duruşmasından Murat Çalık’ın tutukluluğuna devam kararı çıktı.

CHP SÖZCÜSÜ YÜCEL'DEN SERT TEPKİ

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Çalık'ın tahliye talebinin reddedilmesi üzerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Yücel, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte 2 kez kanseri yenen Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık, hayati tehlikesine rağmen halen tutuklu.

Emniyet ve Savcılıkta geçen gözaltı sürecinin ardından önce Silivri Cezaevi, sonra İzmir Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne gönderilen Mehmet Murat Çalık geçtiğimiz hafta önemli bir ameliyat geçirmiş olmasına, dün de anjiyo olmasına rağmen, elleri kelepçelenerek cezaevine gönderildi.

Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ı geçirdigi önemli ameliyat ve anjiyo sonrasında yeniden cezaevine göndermek hangi vicdana sığar?

Hangi siyasi gelecek planı insan yaşamından daha önemlidir?

Allah kimseye vicdanını, insanlığını, hak ve adalet duygusunu bu derece kaybettirmesin!"