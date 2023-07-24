Son dakika... Meral Akşener, Mansur Yavaş ile görüştü

Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir görüşme gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2023 - 22:08
Son dakika... Meral Akşener, Mansur Yavaş ile görüştü
Abone Ol google-news

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi.

Görüşmenin içeriğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.


Meral Akşener Mansur Yavaş

En Çok Okunan Haberler