Son Dakika... MHP'de bir il teşkilatı daha feshedildi: 'Atanan' isim belli oldu

20.04.2026 18:52:00
MHP'nin Bolu İl Teşkilatı da feshedildi. Daha önce İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla teşkilatları da feshedilmişti. MHP'nin Bolu İl Başkanlığı görevine 'atanan' isim ise belli oldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bolu İl Teşkilatının feshedildiğini bildirdi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Bolu İl Teşkilatının, parti tüzüğü kapsamında feshedildiğini, İl Başkanlığı görevine Seyit Mehmet Başaran'ın atandığını aktardı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir.

Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanlığı görevine Seyit Mehmet Başaran atanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

