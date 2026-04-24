Son dakika... MHP'de 'tasfiye' depremi tam gaz: Bingöl ve Gaziantep il teşkilatları da feshedildi

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP), İzzet Ulvi Yönter'in istifasının ardından başlayan "tasfiye depremi" sürüyor.

Bugüne kadar 9 il teşkilatını fesheden MHP, bugün iki kentte daha tasfiyeye gitti.

SEMİH YALÇIN AÇIKLADI: BİNGÖL VE ÇANAKKALE İL TEŞKİLATLARI FESHEDİLDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin Bingöl ve Çanakkale il teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu.

Yalçın'ın açıklamasına göre; Bingöl İl Başkanlığı görevine Emin Varan, Gaziantep İl Başkanlığı görevine ise Mehmet Sait Kılıç atandı.

Semih Yalçın, X'ten yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Başkanlığı görevine Emin Varan atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Yalçın, bir diğer paylaşıma ise "Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığı görevine Mehmet Sait Kılıç atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" notunu düştü.

MHP, TEŞKİLATLARINI BİR BİR FESHEDİYOR

MHP, son haftalarda bir bir teşkilatlarını feshederken bunun gerekçesini açıklamıyor.

Fakat yönetimi feshedilen eski MHP İstanbul İl Teşkilatı başkanı Engin Akyüz dahil bazı ilçe başkanları, 27 Mart’ta MHP genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter’e destek vermişti.

TOPLAM 11 İL BAŞKANLIĞI FESHEDİLDİ

Geçen haftalarda MHP İstanbul İl Başkanlığının feshedildiği açıklanmış, yeni kadrolar duyurulmuştu. Ardından Kütahya, Kars, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale Muğla, Ardahan il teşkilatları da feshedildi.

Bugün de Bingöl ve Çanakkale'den fesih haberleri geldi.

İZZET ULVİ YÖNTER’İN İSTİFASI

Yönter, 27 Mart’ta ‘gördüğü lüzum üzerine’ MHP’deki görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Kararından önce de X’teki şu paylaşımı dikkat çekmişti:

“MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız…Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…”

Ardından sosyal medyada, paylaşımıyla Bahçeli’nin danışmanı Eyyup Yıldız’ı kastettiği öne sürülmüştü. MHP lideri Devlet Bahçeli, istifa eden Yönter’in ‘akademik kariyeri için müsaade istediğini’ söylemişti.

Yönter, 17 Nisan’da X hesabını kapatmıştı.